Stage de Yoga pour tous : Méditer, posture assise, silence et guidée 1 Rue du Soleil Saint-Selve, 2 février 2024, Saint-Selve.

Saint-Selve,Gironde

La méditation, on en entend parler. Elle demande des prérequis posturaux, de souffle et de concentration, une pratique pour toutes et tous, pas à pas, un temps pour soi, avec un stage. Nous allons ensemble en découvrir et approfondir les moyens.

Enseignant : Henri Cavernes diplômé et expérimenté

Le yoga traditionnel est le chemin sûr pour y parvenir cela fait partie de sa pratique. Des pratiques précises et abordables avec des postures assises, le souffle calme et le silence, pranayama et concentration méditative par la maitrise c’est pour toutes et tous, progressif et bienveillant, méditations guidées..

2024-02-02 fin : 2024-02-03 . .

1 Rue du Soleil L’institut

Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We’ve heard a lot about meditation. It’s a practice for everyone, step by step, a time for oneself, with a workshop. Together, we’re going to discover and deepen our understanding of it.

Teacher : Henri Cavernes, qualified and experienced

Traditional yoga is the sure way to get there, and that’s part of its practice. Precise, accessible practices with seated postures, calm breath and silence, pranayama and meditative concentration through mastery – it’s for everyone, progressive and benevolent, guided meditations.

Hemos oído hablar mucho de la meditación. Es una práctica para todos, paso a paso, un tiempo para uno mismo, con un curso. Juntos, vamos a descubrir y profundizar en ella.

Profesor : Henri Cavernes, cualificado y experimentado

El yoga tradicional es el camino seguro, y eso forma parte de su práctica. Prácticas precisas y accesibles con posturas sentadas, respiración tranquila y silencio, pranayama y concentración meditativa a través de la maestría son para todos, progresivas y benévolas, meditaciones guiadas.

Von Meditation hört man viel. Sie erfordert Haltungs-, Atem- und Konzentrationsvoraussetzungen, eine Praxis für alle, Schritt für Schritt, eine Zeit für sich selbst, mit einem Praktikum. Wir werden gemeinsam die Mittel entdecken und vertiefen.

Lehrkraft: Henri Cavernes Diplomierter und erfahrener Lehrer

Der traditionelle Yoga ist der sichere Weg, um dorthin zu gelangen, das ist Teil seiner Praxis. Pranayama und meditative Konzentration durch Meisterschaft sind für alle geeignet, progressiv und wohlwollend, geführte Meditationen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Montesquieu