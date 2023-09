Marche consciente et méditation 1 Rue du Soleil Saint-Selve, 5 septembre 2023, Saint-Selve.

Saint-Selve,Gironde

Uniquement sur réservation, en groupe limité ( un simple mail, un appel):

MARCHE CONSCIENTE :

Tous les premiers mardi du mois 13H30 à 15H00

4 dimanches par an de 10H30 à 12H00 ( visite de lieux : sources guérisseuses et arbres de plus de 800 ans…, le midi auberge espagnole pour ceux qui le souhaitent, partages) :

8 Octobre – 3 Décembre – 10 Mars – 9 Juin

MÉDITATION ( relaxation méditative, nidra, méditation guidée et assise) : Pratiques concrètes pour trouver votre méditation débutants et confirmés

Tous les premiers mardi du mois 19H00 à 20H15.

2023-09-05 fin : 2023-09-03 . .

1 Rue du Soleil L’institut

Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By reservation only, in limited groups (one e-mail, one call):

CONSCIOUS WALKING :

Every first Tuesday of the month 1:30 pm to 3:00 pm

4 Sundays a year from 10.30 a.m. to 12.00 p.m. (site visits: healing springs and trees over 800 years old…, lunch at the auberge espagnole for those who wish, sharing):

october 8 – December 3 – March 10 – June 9

MEDITATION (meditative relaxation, nidra, guided and seated meditation) : Concrete practices to find your meditation for beginners and advanced

Every first Tuesday of the month 7:00 pm to 8:15 pm

Sólo con reserva, en grupos limitados (un correo electrónico, una llamada):

SENDERISMO CONSCIENTE :

Cada primer martes del mes de 13H30 a 15H00

4 domingos al año de 10h30 a 12h00 (visitas de lugares: fuentes curativas y árboles de más de 800 años, etc., con un almuerzo a la española para los que deseen compartir):

8 de octubre – 3 de diciembre – 10 de marzo – 9 de junio

MEDITACIÓN (relajación meditativa, nidra, meditación guiada y sentada): Prácticas que te ayudarán a encontrar tu propia meditación para principiantes y avanzados

El primer martes de cada mes de 19.00 a 20.15 h

Nur mit Reservierung, in begrenzten Gruppen ( eine einfache E-Mail, ein Anruf):

BEWUSSTES GEHEN :

Jeden ersten Dienstag im Monat 13.30 bis 15.00 Uhr

4 Sonntage im Jahr von 10.30 bis 12.00 Uhr (Besichtigung von Orten: heilende Quellen und über 800 Jahre alte Bäume, mittags spanische Herberge für diejenigen, die es wünschen, Austausch):

8. Oktober – 3. Dezember – 10. März – 9. Juni

MEDITATION (meditative Entspannung, Nidra, geführte Meditation und Sitzmeditation) : Konkrete Praktiken, um Ihre Meditation zu finden Anfänger und Fortgeschrittene

Jeden ersten Dienstag im Monat 19H00 bis 20H15

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Montesquieu