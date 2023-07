Abbatiale Saint-Pierre 1 Rue du Sénateur Nioche Preuilly-sur-Claise, 16 septembre 2023, Preuilly-sur-Claise.

Preuilly-sur-Claise,Indre-et-Loire

Visite commentée de l’ Abbatiale bénédictine Saint-Pierre (XII ème siècle), son histoire, de sa fondation en 1001 jusqu’à la révolution..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

1 Rue du Sénateur Nioche

Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour of the Benedictine Abbey of Saint-Pierre (12th century), its history from its foundation in 1001 to the French Revolution.

Visita guiada de la abadía benedictina de Saint-Pierre (siglo XII), su historia desde su fundación en 1001 hasta la Revolución Francesa.

Führung durch die Benediktinerabteikirche Saint-Pierre (12. Jh.), ihre Geschichte von der Gründung im Jahr 1001 bis zur Revolution.

Mise à jour le 2023-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire