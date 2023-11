HALLOWEEN 1 rue du Rouvion Hatrize, 31 octobre 2023, Hatrize.

Hatrize,Meurthe-et-Moselle

Soirée spéciale Halloween organisée par la Mairie d’Hatrize au profit de l’association des classes de neige Hatrize – Moineville. Enfants

Mardi 2023-10-31 19:30:00 fin : 2023-10-31 21:30:00. 2 EUR.

1 rue du Rouvion

Hatrize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Special Halloween evening organized by the Mairie d’Hatrize to benefit the Hatrize – Moineville snow class association

Velada especial de Halloween organizada por el Ayuntamiento de Hatrize en beneficio de la asociación de escuelas de nieve de Hatrize – Moineville

Spezieller Halloween-Abend, organisiert vom Rathaus von Hatrize zugunsten des Vereins der Schneeklassen Hatrize – Moineville

Mise à jour le 2023-10-20 par MILTOL