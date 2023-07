Musique au cœur de l’été : récital de piano de Marie-Pascale Talbot-Hitier 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances, 10 août 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Dans le cadre des « Musique au cœur de l’été », récital de piano de Marie-Pascale Talbot-Hitier.

Rendez-vous à la cathédrale à 21h..

2023-08-10 21:00:00

1 Rue du Puits Notre-Dame

Coutances 50200 Manche Normandie



As part of the « Musique au c?ur de l’été » program, piano recital by Marie-Pascale Talbot-Hitier.

Rendezvous at the cathedral at 9pm.

Dentro del ciclo « Musique au cœur de l’été », recital de piano de Marie-Pascale Talbot-Hitier.

Cita en la catedral a las 21:00 h.

Im Rahmen der « Musique au c?ur de l’été » (Musik im Sommer), Klavierabend von Marie-Pascale Talbot-Hitier.

Treffpunkt in der Kathedrale um 21 Uhr.

