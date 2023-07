Vive les insectes ! 1, rue du Proscrit Billard Saint-Léon, 26 juillet 2023, Saint-Léon.

Saint-Léon,Allier

Participe à un atelier créatif autour des petites bêtes !

A partir de 6 ans, penser à réserver..

2023-07-26 10:00:00 fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

1, rue du Proscrit Billard

Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for a creative workshop on small animals!

Ages 6 and up, please reserve.

Participe en un taller creativo sobre animalitos

Para niños a partir de 6 años, reservar con antelación.

Nimm an einem kreativen Workshop rund um kleine Tiere teil!

Ab 6 Jahren, an eine Reservierung denken.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire