Martelage de fleurs sur papier et tissu 1, rue du Proscrit Billard Saint-Léon, 17 juillet 2023, Saint-Léon.

Saint-Léon,Allier

Viens réaliser une création « florale » lors d’une matinée créative proposée par les ateliers de Marilou.

A partir de 6 ans, sur réservation.

2023-07-17 10:00:00 fin : 2023-07-17 12:00:00. EUR.

1, rue du Proscrit Billard

Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and make a « floral » creation during a creative morning offered by Les ateliers de Marilou.

From 6 years, on reservation

Ven a realizar una creación « floral » durante una mañana creativa ofrecida por los talleres de Marilou.

A partir de 6 años, previa reserva

Komm und mach eine « florale » Kreation während eines kreativen Vormittags, der von den Ateliers de Marilou angeboten wird.

Ab 6 Jahren, auf Reservierung

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire