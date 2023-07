Réalise ton mobile en bois peint 1, rue du Proscrit Billard Saint-Léon, 11 juillet 2023, Saint-Léon.

Saint-Léon,Allier

Réalise ton mobile en bois peint lors de cet atelier !

A partir de 6 ans, pensez à réserver..

2023-07-11 10:00:00 fin : 2023-07-11 12:00:00. EUR.

1, rue du Proscrit Billard

Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Make your own painted wooden mobile in this workshop!

Ages 6 and over, please reserve.

Crea tu propio móvil de madera pintada en este taller

Para niños a partir de 6 años, reservar con antelación.

Stelle in diesem Workshop dein Mobile aus bemaltem Holz her!

Ab 6 Jahren, denke an eine Reservierung.

