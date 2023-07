Un perroquet tout en couleurs 1, rue du Proscrit Billard Saint-Léon, 10 juillet 2023, Saint-Léon.

Saint-Léon,Allier

Viens participer aux ateliers créatifs de Marilou et créer un perroquet tout en couleurs !

A partir de 6 ans, sur réservation.

2023-07-10 10:00:00 fin : 2023-07-10 12:00:00. EUR.

1, rue du Proscrit Billard

Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in Marilou’s creative workshops and create a colorful parrot!

From 6 years, on reservation

Participa en los talleres creativos de Marilou y crea un colorido loro

A partir de 6 años, previa reserva

Komm und nimm an Marilous Kreativ-Workshops teil und kreiere einen farbenfrohen Papagei!

Ab 6 Jahren, mit Reservierung

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire