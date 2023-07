EXPOSITION ESTIVALE AU PRIEURÉ À MONTJEAN-SUR-LOIRE 1 rue du prieuré Mauges-sur-Loire, 13 juillet 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Une exposition de peintures et sculptures à découvrir à deux pas de la Loire à Montjean-sur-Loire à 25min d’Angers.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 18:30:00. .

1 rue du prieuré MONTJEAN-SUR-LOIRE

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



An exhibition of paintings and sculptures just a stone’s throw from the Loire at Montjean-sur-Loire, 25 minutes from Angers

Una exposición de pintura y escultura a dos pasos del Loira, en Montjean-sur-Loire, a 25 minutos de Angers

Eine Ausstellung von Gemälden und Skulpturen, die es in Montjean-sur-Loire, 25min von Angers entfernt, in unmittelbarer Nähe der Loire zu entdecken gibt

Mise à jour le 2023-07-08 par eSPRIT Pays de la Loire