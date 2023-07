EXPOSITION « L’ÉCOLE AU MOYEN ÂGE » 1 Rue du Prieuré Creully sur Seulles, 2 août 2023, Creully sur Seulles.

Creully sur Seulles,Calvados

Durant tout le mois d’août (sauf les mardis), retrouvez l’exposition « L’école au moyen âge » à la chapelle du Prieuré Saint-Gabriel à Creully-sur-Seulles de 14h30 à 18h30.

Vendredi 2023-08-02 14:30:00 fin : 2023-08-31 18:30:00. .

1 Rue du Prieuré

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie



Throughout August (except Tuesdays), visit the « School in the Middle Ages » exhibition at the chapel of the Prieuré Saint-Gabriel in Creully-sur-Seulles from 2:30pm to 6:30pm

Durante todo el mes de agosto (excepto los martes), visite la exposición « La escuela en la Edad Media » en la capilla del Prieuré Saint-Gabriel de Creully-sur-Seulles, de 14.30 a 18.30 h

Während des gesamten Monats August (außer dienstags) finden Sie die Ausstellung « Die Schule im Mittelalter » in der Kapelle des Priorats Saint-Gabriel in Creully-sur-Seulles von 14:30 bis 18:30 Uhr

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité