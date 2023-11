Concert classique 1 rue du presbytère Guémar, 5 novembre 2023, Guémar.

Guémar,Haut-Rhin

La société de musique de Guémar vous propose son traditionnel concert de musique classique, au coeur de l’église Saint-Léger..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . 0 EUR.

1 rue du presbytère

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est



The Guémar music society presents its traditional classical music concert in the heart of the Saint-Léger church.

La sociedad musical de Guémar presenta su tradicional concierto de música clásica en el corazón de la iglesia de Saint-Léger.

Die Musikgesellschaft von Guémar bietet Ihnen ihr traditionelles Konzert mit klassischer Musik im Herzen der Kirche Saint-Léger.

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr