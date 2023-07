Sentier d’interprétation 1 rue du Pont Paquis Juniville, 12 juillet 2023, Juniville.

Juniville,Ardennes

Au départ du Musée Verlaine, le sentier d’interprétation de Juniville vous invite à découvrir la vie et l’oeuvre du poète au XIXe siècle à travers consoles, silhouettes, lames informatives, chuchoteur de poésie, etc … Pour aller plus loin dans votre balade, votre connaissance de Verlaine ou simplement vous amuser en famille, demandez le livret-jeu « Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine » auprès du musée. Au fil des énigmes, illustrations et autres anecdotes, à pied ou en rosalie, vous en apprendrez davantage sur le beau patrimoine junivillois.

fin : . .

1 rue du Pont Paquis

Juniville 08310 Ardennes Grand Est



Starting from the Verlaine Museum, the interpretation trail of Juniville invites you to discover the life and work of the poet in the 19th century through consoles, silhouettes, informative slides, poetry whisperer, etc… To go further in your walk, your knowledge of Verlaine or simply have fun with your family, ask for the booklet-game « Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine » at the museum. Through the riddles, illustrations and other anecdotes, on foot or in a rosalie, you will learn more about the beautiful heritage of Juniville

A partir del museo Verlaine, el recorrido de interpretación de Juniville le invita a descubrir la vida y la obra del poeta en el siglo XIX a través de consolas, siluetas, diapositivas informativas, susurradores de poesía, etc. Para profundizar en su paseo, en su conocimiento de Verlaine o simplemente para divertirse en familia, pida al museo el cuadernillo-juego « Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine ». A través de los enigmas, las ilustraciones y otras anécdotas, a pie o en rosal, aprenderá más sobre el hermoso patrimonio de Juniville

Der vom Verlaine-Museum ausgehende Interpretationspfad in Juniville lädt Sie dazu ein, das Leben und Werk des Dichters im 19. Jahrhundert anhand von Konsolen, Silhouetten, Informationsblättern, einem Poesieflüsterer usw. zu entdecken. Wenn Sie noch mehr über Verlaine erfahren möchten oder einfach Spaß mit der ganzen Familie haben wollen, können Sie im Museum das Spielheft « Jour de foire à Juniville en compagnie de Verlaine » (Messetag in Juniville in Begleitung von Verlaine) anfordern. Bei den Rätseln, Illustrationen und anderen Anekdoten, die Sie zu Fuß oder mit der Rosalie lösen können, erfahren Sie mehr über das schöne Kulturerbe Junivilles

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme