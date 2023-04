Exposition « Les cinq éléments » 1 rue du Pont Paquis, 3 avril 2023, Juniville.

Exposition des scolaires et périscolaires autour du thème « les cinq éléments ».

2023-04-03 à ; fin : 2023-04-07 . .

1 rue du Pont Paquis

Juniville 08310 Ardennes Grand Est



Exhibition for schoolchildren and extracurricular activities on the theme « the five elements »

Exposición para escolares y actividades extraescolares sobre el tema « los cinco elementos »

Ausstellung der Schulen und außerschulischen Einrichtungen rund um das Thema « Die fünf Elemente »

