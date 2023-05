Run and trail APF France handicap 1 Rue du Petit Sanitat, 2 juin 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Dans le cadre du Run & Trail, grande course nationale qui se tiendra du 2 au 4 juin, les délégations APF France handicap de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres organisent des marches et challenge de course le vendredi 2 juin à :

SAINTES : rendez-vous sur le parking de l’Abbaye à 10h, pour une marche/course

LA ROCHELLE : rendez-vous à l’aquarium à 14h pour une marche citadine

PARTHENAY : rendez-vous au stade de l’Enjeu à 15h pour un défi course et marche

Les fonds collectés lors de ces évènements permettront de financer les actions de proximité de l’association et notamment de lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap.

Si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous pouvez vous inscrire au « challenge connecté » et courir où et quand vous voulez et partager votre résultat..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 17:00:00. .

1 Rue du Petit Sanitat Parc des sports l’Enjeu

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Run & Trail, a major national race to be held from June 2 to 4, the APF France handicap delegations in Charente-Maritime and Deux-Sèvres are organizing walks and running challenges on Friday, June 2 at :

SAINTES: meet at the Abbey parking lot at 10 a.m. for a walk/run

LA ROCHELLE: meet at the aquarium at 2pm for a city walk

PARTHENAY: meet at the stade de l?Enjeu at 3pm for a run/walk challenge

The funds raised by these events will be used to finance the association?s local initiatives, and in particular to combat the isolation of people with disabilities.

If you are not available on this date, you can sign up for the « connected challenge » and run where and when you want, and share your result.

En el marco de la Run & Trail, gran carrera nacional que se celebrará del 2 al 4 de junio, las delegaciones de hándicap de la APF Francia en Charente-Maritime y Deux-Sèvres organizan marchas y desafíos pedestres el viernes 2 de junio en :

SAINTES: encuentro en el aparcamiento de la Abadía a las 10:00 h para caminar o correr

LA ROCHELLE: encuentro en el acuario a las 14:00 h para un paseo por la ciudad

PARTHENAY: encuentro en el estadio Enjeu a las 15.00 h para un desafío de carrera/marcha

Los fondos recaudados se destinarán a financiar las iniciativas locales de la asociación, en particular la lucha contra el aislamiento de las personas discapacitadas.

Si no está disponible en esa fecha, puede inscribirse en el « desafío conectado » y correr cuando y donde quiera y compartir su resultado.

Im Rahmen des Run & Trail, einem großen nationalen Lauf, der vom 2. bis 4. Juni stattfindet, organisieren die Delegationen von APF France Handicap in Charente-Maritime und Deux-Sèvres am Freitag, den 2. Juni, Märsche und Lauf-Challenges in :

SAINTES: Treffpunkt auf dem Parkplatz der Abtei um 10 Uhr, für einen Spaziergang/Lauf

LA ROCHELLE: Treffpunkt am Aquarium um 14 Uhr für einen Stadtspaziergang

PARTHENAY: Treffpunkt am Stade de l’Enjeu um 15 Uhr für eine Lauf- und Walking-Challenge

Mit den bei diesen Veranstaltungen gesammelten Geldern werden die Nachbarschaftsaktionen des Vereins finanziert und insbesondere die Isolation von Menschen mit Behinderungen bekämpft.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar sind, können Sie sich für die « Challenge Connected » anmelden und laufen, wann und wo Sie wollen, und Ihr Ergebnis mit anderen teilen.

Mise à jour le 2023-05-25 par CC Parthenay Gâtine