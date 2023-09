Exposition « Marmande Passion Sport » aux Archives Municipales 1 rue du Palais Marmande, 2 octobre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Exposition « Marmande Passion Sport » aux Archives Municipales. L’exposition “Marmande, passion sport” met en exergue 18 pratiques sportives grâce aux fonds photographiques des années 40 à nos jours..

2023-10-02 fin : 2024-09-22

1 rue du Palais Archives Municipales

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Marmande Passion Sport » exhibition at the Archives Municipales. The exhibition ?Marmande, passion sport? highlights 18 sporting practices thanks to photographic collections from the 1940s to the present day.

Exposición « Marmande, pasión deportiva » en los Archivos Municipales. La exposición « Marmande, ¿pasión deportiva? » pone de relieve 18 actividades deportivas a través de fotografías de los años 40 hasta nuestros días.

Ausstellung « Marmande Passion Sport » im Stadtarchiv. Die Ausstellung « Marmande, Passion Sport » zeigt 18 Sportarten anhand von Fotografien aus den 40er Jahren bis heute.

