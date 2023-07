Journée en Or 1 rue du Paladas Le Chalard, 18 juillet 2023, Le Chalard.

Le Chalard,Haute-Vienne

9h-12h : initiation à l’orpaillage en rivière. 14h-17h : « le monde de l’Or » – visite commentée de la Maison de l’Or et découverte géologique des anciens sites miniers (aurières gauloises et site de la Mine du Bourneix)..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 17:00:00. .

1 rue du Paladas

Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



9am-12pm: introduction to gold panning in the river. 2-5pm: « the world of gold » – guided tour of the Maison de l’Or and geological discovery of the old mining sites (Gallic aurières and the Bourneix mine site).

9h-12h: iniciación al lavado de oro en el río. 14.00-17.00: « el mundo del oro » – visita guiada a la Maison de l’Or y descubrimiento geológico de los antiguos yacimientos mineros (Gallic aurières y el yacimiento minero de Bourneix).

9h-12h: Einführung in die Goldwäscherei im Fluss. 14h-17h: « Die Welt des Goldes » – kommentierte Besichtigung des Maison de l’Or und geologische Entdeckung der alten Bergbaustätten (gallische Aurières und die Mine von Bourneix).

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Pays de Saint-Yrieix