Lecture-Spectacle : « Légitime » 1 Rue du Neufbourg Cherbourg-en-Cotentin, 11 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Alexandra Lange, victime de violences conjugales durant des années, est à ce jour l’unique femme acquittée en France, du meurtre de son mari, alors qu’il tentait de l’étrangler, par la Cour d’Assises de Douai le 23 mars 2012. En reconnaissant ici la légitime défense, la justice française a braqué les projecteurs sur les victimes des violences conjugales.

De cette tragédie, Alexandra Lange a écrit un témoignage autobiographique, « Acquittée ».

Dans cet écrit, la mécanique de l’emprise nous y est décrite avec une précision quasi chirurgicale et nous éclaire sur l’incapacité encore actuelle de notre société à prendre en charge ces femmes en danger vital.

Cette lecture spectacle à deux comédiens est accompagnée par un univers sonore créé par un réalisateur radiophonique. Ces plages sonores et voix off permettent d’accompagner ce récit à travers les différents lieux et moments de l’action. Autant de respirations pour permettre au public d’entrer dans le témoignage.

Durée : 50min.

Public : Tout public dès 14 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-01-11 20:00:00 fin : 2024-01-11 . .

1 Rue du Neufbourg Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Alexandra Lange, a victim of years of domestic violence, is the only woman in France to have been acquitted of murdering her husband while he was trying to strangle her, by the Douai Assize Court on March 23, 2012. By recognizing self-defense in this case, French justice has turned the spotlight on the victims of domestic violence.

Alexandra Lange has written an autobiographical account of this tragedy, Acquittée.

In it, the mechanics of domestic violence are described with almost surgical precision, shedding light on our society?s continuing inability to care for these women in vital danger.

This staged reading by two actors is accompanied by a world of sound created by a radio producer. These soundtracks and voice-overs accompany the story through the various locations and moments of the action. These breaths of fresh air allow the audience to enter into the story.

Running time: 50 minutes.

Audience: 14 years and over.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Alexandra Lange, víctima de violencia doméstica durante muchos años, es la única mujer en Francia que ha sido absuelta de asesinar a su marido cuando intentaba estrangularla por el Tribunal de Primera Instancia de Douai el 23 de marzo de 2012. Al reconocer la legítima defensa en este caso, los tribunales franceses han puesto en el punto de mira a las víctimas de la violencia doméstica.

Alexandra Lange ha escrito un relato autobiográfico de esta tragedia, Acquittée.

En él, la mecánica de la violencia doméstica se describe con una precisión casi quirúrgica, arrojando luz sobre la continua incapacidad de nuestra sociedad para atender a estas mujeres en peligro vital.

Esta lectura escenificada para dos actores se acompaña de una banda sonora creada por un productor de radio. Estas bandas sonoras y voces en off acompañan la historia a través de las distintas localizaciones y momentos de la acción. Proporcionan un soplo de aire fresco que permite al público adentrarse en la historia.

Duración: 50 minutos.

Público: a partir de 14 años.

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea en teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Alexandra Lange, die jahrelang Opfer häuslicher Gewalt war, ist bis heute die einzige Frau in Frankreich, die am 23. März 2012 vom Schwurgericht Douai vom Mord an ihrem Mann freigesprochen wurde, als dieser versuchte, sie zu erwürgen. Durch die Anerkennung der Notwehr hat die französische Justiz die Opfer von häuslicher Gewalt ins Rampenlicht gerückt.

Alexandra Lange schrieb über diese Tragödie den autobiografischen Bericht « Freigesprochen ».

In diesem Buch wird der Mechanismus der Einflussnahme mit fast chirurgischer Präzision beschrieben und wirft ein Licht auf die Unfähigkeit unserer Gesellschaft, sich um diese Frauen in Lebensgefahr zu kümmern.

Die Lesung mit zwei Schauspielern wird von einer Klangwelt begleitet, die von einem Radioregisseur geschaffen wurde. Diese Klangflächen und Stimmen aus dem Off ermöglichen es, die Erzählung durch die verschiedenen Orte und Momente der Handlung zu begleiten. Das Publikum kann so in die Geschichte eintauchen.

Dauer: 50 Minuten.

Publikum: Alle Zuschauer ab 14 Jahren.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche