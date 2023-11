Conférence – araignées : rumeurs et réalités 1 rue du Musée Les Eyzies, 24 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Que d’idées fausses et de questions sur les araignées ! Sont-elles vraiment dangereuses ? Peut-on les accepter autour de nous et doit-on vraiment en avoir peur ?.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

1 rue du Musée Musée national de Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



So many misconceptions and questions about spiders! Are they really dangerous? Can we accept them around us, and should we really be afraid of them?

¡Cuántas preguntas y conceptos erróneos sobre las arañas! ¿Son realmente peligrosas? ¿Podemos aceptarlas a nuestro alrededor y realmente debemos tenerles miedo?

Wie viele falsche Vorstellungen und Fragen gibt es über Spinnen! Sind sie wirklich gefährlich? Können wir sie in unserer Umgebung akzeptieren und müssen wir wirklich Angst vor ihnen haben?

