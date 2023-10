Journées nationales de l’architecture 1 rue du Musée Les Eyzies, 14 octobre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Visite découverte architecture et patrimoine, à 11h, 14h30 et 16h. Réservation obligatoire via la plateforme Affluences. Durée 1h..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

1 rue du Musée Musée national de Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Architecture and heritage discovery tour, at 11am, 2.30pm and 4pm. Reservations required via the Affluences platform. Duration 1h.

Recorrido de descubrimiento de la arquitectura y el patrimonio, a las 11.00, 14.30 y 16.00 h. Reserva obligatoria a través de la plataforma Affluences. Duración: 1 hora.

Entdeckungstour Architektur und Kulturerbe, um 11 Uhr, 14:30 Uhr und 16 Uhr. Reservierung über die Plattform Affluences erforderlich. Dauer: 1 Stunde.

