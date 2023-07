Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E 1 rue du musée Les Eyzies, 16 août 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Conférences avec : » La grotte Chauvet à pas de loup », « Le matériel de Lascaux, où et pourquoi ? », « Diffusion du film La Vénus de Lespugue, Joconde de la Préhistoire » Réservation obligatoire.

2023-08-16 fin : 2023-08-16 12:00:00. EUR.

1 rue du musée Musée de la préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Conferences with: « La grotte Chauvet à pas de loup », « Le matériel de Lascaux, où et pourquoi? », « Diffusion du film La Vénus de Lespugue, Joconde de la Préhistoire » Reservation required

Conferencias con: « La grotte Chauvet à pas de loup », « Le matériel de Lascaux, où et pourquoi? », « Diffusion du film La Vénus de Lespugue, Joconde de la Préhistoire » Reserva obligatoria

Vorträge mit : « Die Chauvet-Höhle auf Schritt und Tritt », « Das Material von Lascaux, wo und warum? », « Ausstrahlung des Films La Vénus de Lespugue, Joconde de la Préhistoire » Obligatorische Reservierung

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère