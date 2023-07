Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E 1 rue du musée Les Eyzies, 14 août 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Conférences avec : « Aperçu sur les pétroglyphes du Luxembourg », « Femmes et genre chez les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs en Europe », « Hominins in Botswana », « Préhistoire et Patrimoine, l’héritage de nos prédécesseurs » Réservation obligatoire.

2023-08-14 fin : 2023-08-14 17:00:00. EUR.

1 rue du musée Musée de la préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Conferences with: « Overview of Luxembourg petroglyphs », « Women and gender among the last hunter-gatherers and the first farmers in Europe », « Hominins in Botswana », « Prehistory and Heritage, the legacy of our predecessors » Reservation required

Conferencias con: « Panorama de los petroglifos de Luxemburgo », « Mujeres y género entre los últimos cazadores-recolectores y los primeros agricultores de Europa », « Homininos en Botsuana », « Prehistoria y Patrimonio, el legado de nuestros predecesores » Reserva obligatoria

Vorträge mit: « Aperçu sur les pétroglyphes du Luxembourg », « Femmes et genre chez les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs en Europe », « Hominins in Botswana », « Préhistoire et Patrimoine, l’héritage de nos prédécesseurs » Obligatorische Reservierung

