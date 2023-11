Journée de sensibilisation au handicap 1 rue du Moulin Orthez, 7 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Personnes en Situation de Handicap.

9h45 : Accueil à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

10h à 11h et de 11h à 12h : Batchata à « l’aveugle »

14h : flash mob n°1 devant l’hôpital, participation de danseurs de l’APF et les étudiants de l’IFSI

15h15 : Flashmob n°2 selon une chorégraphie de l’association APF France Handicap.

17h : discours de clôture par le directeur du Pôle de Santé d’Orthez (M.Cazenave), le représentant des usagers (M. Mirande) et le maire de la ville d’Orthez (M. Hanon) puis Flashmob n°3.

De 14h à 17h : différents ateliers et stands d’informations. Exposition de photographie de danseurs de l’association APF France Handicap ; Vente de produits réalisés par les résidents de l’ESAT Bellevue..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 17:00:00. EUR.

1 rue du Moulin Centre hospitalier

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the World Day of Persons with Disabilities.

9:45 am: Welcome at the Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

10 a.m. to 11 a.m. and 11 a.m. to 12 p.m.: Blind Batchata

2pm: Flash mob n°1 in front of the hospital, with dancers from the APF and IFSI students

3:15pm: Flashmob n°2, choreographed by APF France Handicap.

5pm: Closing speeches by the Director of the Pôle de Santé d?Orthez (M.Cazenave), the users? representative (M. Mirande) and the Mayor of Orthez (M. Hanon), followed by Flashmob n°3.

2pm to 5pm: various workshops and information stands. Photo exhibition of dancers from the APF France Handicap association; sale of products made by ESAT Bellevue residents.

En el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

9.45 h: Bienvenida en el Instituto de Formación de Enfermería (IFSI)

10h a 11h y 11h a 12h: Batchata ciega

14.00 h: Flashmob n°1 frente al hospital, con bailarines de la APF y alumnos del IFSI

15.15 h: Flashmob n°2, coreografiado por APF France Handicap.

17.00 h: discursos de clausura del Director del Centro de Salud de Orthez (Sr. Cazenave), del representante de los usuarios (Sr. Mirande) y del Alcalde de Orthez (Sr. Hanon), seguidos del Flashmob 3.

De 14.00 a 17.00 horas: diversos talleres y puestos de información. Exposición de fotografías de bailarines de la asociación APF France Handicap; venta de productos elaborados por los residentes de la ESAT Bellevue.

Im Rahmen des Welttages der Menschen mit Behinderungen.

9.45 Uhr: Begrüßung am Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

10.00 bis 11.00 Uhr und von 11.00 bis 12.00 Uhr: Batchata im « Blinden »

14.00 Uhr: Flashmob Nr. 1 vor dem Krankenhaus, Teilnahme von Tänzern der APF und Studenten des IFSI

15.15 Uhr: Flashmob Nr. 2 nach einer Choreografie des Vereins APF France Handicap.

17.00 Uhr: Abschlussrede des Direktors des Gesundheitspols von Orthez (M. Cazenave), des Vertreters der Nutzer (M. Mirande) und des Bürgermeisters der Stadt Orthez (M. Hanon), anschließend Flashmob Nr. 3.

Von 14.00 bis 17.00 Uhr: Verschiedene Workshops und Informationsstände. Fotoausstellung von Tänzern des Vereins APF France Handicap; Verkauf von Produkten, die von den Bewohnern der ESAT Bellevue hergestellt wurden.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn