Exposition GAAMA : Un air de fête 1 Rue du Moulin des Tours Nérac, 1 novembre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

La GAAMA « Galerie d’Art Associative Maison Aunac » dans le cadre historique du site du Moulin des Tours de Barbaste est heureuse de pouvoir vous accueillir. Partez à la découverte d’une exposition permanente avec 15 artistes et artisans d’art et d’une exposition temporaire : « Un air de fête ! »

Cette année, à la Gaama, Noël dure deux mois ! Du 1er novembre au 31 décembre 2023, la galerie se transforme en hotte du Père Noël bien remplie par 20 artistes et artisans d’art. Elle sera ouverte du mercredi au dimanche et le 24 et le 31 décembre toute la journée.

Sylvain Trabut, artiste Land-art, dédicacera son livre « Le Land-art de poche » le 29 novembre de 13h30 à 18h !.

2023-11-01 fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

1 Rue du Moulin des Tours Maison Aunac

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The GAAMA « Galerie d’Art Associative Maison Aunac » in the historic setting of the Moulin des Tours de Barbaste is delighted to welcome you. Come and discover a permanent exhibition featuring 15 artists and craftsmen, and a temporary exhibition: « Un air de fête! »

This year, at the Gaama, Christmas lasts two months! From November 1 to December 31, 2023, the gallery will be transformed into a Santa’s sack filled with 20 artists and craftspeople. It will be open from Wednesday to Sunday, and all day on December 24 and 31.

Land-art artist Sylvain Trabut will be signing his book « Le Land-art de poche » on November 29 from 1:30 to 6 pm!

La GAAMA « Galerie d’Art Associative Maison Aunac » tiene el placer de recibirle en el recinto histórico del Moulin des Tours de Barbaste. Descubra una exposición permanente con 15 artistas y artesanos y una exposición temporal: « ¡Un aire de fiesta!

Este año, en el Gaama, ¡la Navidad dura dos meses! Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, la galería se transformará en el saco de Papá Noel lleno de 20 artistas y artesanos. Estará abierta de miércoles a domingo, y todo el día los días 24 y 31 de diciembre.

El artista de land-art Sylvain Trabut firmará su libro « Le Land-art de poche » el 29 de noviembre de 13.30 a 18.00 h

Die GAAMA « Galerie d’Art Associative Maison Aunac » im historischen Rahmen des Geländes der Moulin des Tours de Barbaste freut sich, Sie begrüßen zu dürfen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch eine Dauerausstellung mit 15 Künstlern und Kunsthandwerkern und eine Sonderausstellung: « Un air de fête! »

In diesem Jahr dauert Weihnachten in der Gaama zwei Monate! Vom 1. November bis zum 31. Dezember 2023 verwandelt sich die Galerie in den Sack des Weihnachtsmanns, der von 20 Künstlern und Kunsthandwerkern gut gefüllt wird. Sie wird von Mittwoch bis Sonntag sowie am 24. und 31. Dezember ganztägig geöffnet sein.

Der Land-Art-Künstler Sylvain Trabut wird am 29. November von 13.30 bis 18 Uhr sein Buch « Le Land-art de poche » signieren!

