Concert – Orchestre d'Harmonie de Griesheim-près-Molsheim
1 rue du Mont Sainte-Odile
Grendelbruch, 17 décembre 2023

Retrouvez l'orchestre Harmonie de Griesheim-près-Molsheim pour un concert aux notes de Noël..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:30:00. EUR.

1 rue du Mont Sainte-Odile

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



Join the Harmonie de Griesheim-près-Molsheim orchestra for a Christmas concert. Únase a la orquesta Harmonie de Griesheim-près-Molsheim en un concierto de Navidad. Erleben Sie das Orchester Harmonie aus Griesheim-près-Molsheim bei einem Konzert mit weihnachtlichen Klängen. Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Catégories d'Évènement: Bas-Rhin, Grendelbruch

