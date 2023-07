Concert – Les Balladins 1 Rue du Mont Sainte-Odile Grendelbruch, 7 juillet 2023, Grendelbruch.

Grendelbruch,Bas-Rhin

La municipalité et le conseil de fabrique vous propose un concert de musiques traditionnelles européennes par une quarantaine de musiciens de l’Association « Ballade », venus de Pologne, de Bosnie-Herzegovine, d’Ukraine et de France. Un concert qui s’inscrit dans le cadre du projet Erasmus..

1 Rue du Mont Sainte-Odile

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



The municipality and the Conseil de fabrique invite you to a concert of traditional European music by some 40 musicians from the « Ballade » association, from Poland, Bosnia-Herzegovina, Ukraine and France. The concert is part of the Erasmus project.

El municipio y el ayuntamiento organizan un concierto de música tradicional europea a cargo de unos cuarenta músicos de la asociación « Ballade », procedentes de Polonia, Bosnia-Herzegovina, Ucrania y Francia. El concierto forma parte del proyecto Erasmus.

Die Gemeinde und der Fabrikrat laden Sie zu einem Konzert mit traditioneller europäischer Musik von etwa 40 Musikern des Vereins « Ballade » ein, die aus Polen, Bosnien-Herzegowina, der Ukraine und Frankreich kommen. Ein Konzert, das im Rahmen des Erasmus-Projekts stattfindet.

