Laissez-vous guider dans ce « Cimetière remarquable d’Europe »

Le Père Lachaise rouennais

Lieu historique

Expérience de mémoire

Perché sur les hauteurs de la ville, c’est ici que Flaubert, Duchamp et bien d’autres personnalités sont enterrés. Au XIXè siècle, il est le premier cimetière français à ériger des monuments sur ses tombes. Aujourd’hui, ce Père Lachaise rouennais est un lieu de mémoire comme de promenade..

Let us guide you through this « Remarkable Cemetery of Europe »

Rouen’s Père Lachaise

A historic site

A memorial experience

Perched high above the city, this is where Flaubert, Duchamp and many other famous figures are buried. In the 19th century, it was the first French cemetery to erect monuments on its graves. Today, Rouen’s Père Lachaise is a place of remembrance as well as a place for strolling.

Déjese guiar por este « Notable Cementerio de Europa »

Père Lachaise de Rouen

Un lugar histórico

Una experiencia conmemorativa

Situado en lo alto de la ciudad, aquí están enterrados Flaubert, Duchamp y muchos otros personajes célebres. En el siglo XIX, fue el primer cementerio francés en erigir monumentos sobre sus tumbas. Hoy en día, el Père Lachaise de Ruán es un lugar de recuerdo y de paseo.

Lassen Sie sich durch diesen « bemerkenswerten Friedhof Europas » führen

Der Père Lachaise von Rouen

Historischer Ort

Erfahrung der Erinnerung

Auf den Anhöhen der Stadt gelegen, wurden hier Flaubert, Duchamp und viele andere Persönlichkeiten begraben. Im 19. Jahrhundert war er der erste französische Friedhof, der Denkmäler auf seinen Gräbern errichtete. Heute ist der Père Lachaise in Rouen ein Ort der Erinnerung und des Spaziergangs.

