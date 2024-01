Rencontre astronomique 1 rue du Médoc Saucats, samedi 23 mars 2024.

Saucats Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23

Venez rencontrer les astronomes amateurs qui vous parleront de leur pratique de l’astronomie sur le terrain.

Echanges et partages seront à l’honneur, en plein jour et surtout au chaud !!!

Un diaporama sur les activités du club passées et à venir sera projeté.

1 rue du Médoc Salle des Fêtes

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Montesquieu