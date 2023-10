Cours de cuisine enfant/parent sur le thème « Sablés de Noël et truffes » 1 Rue du Maréchal Joffre Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Cours de cuisine enfant/parent sur le thème « Sablés de Noël et truffes » 1 Rue du Maréchal Joffre Coutances, 27 décembre 2023, Coutances. Tarifs : 55€ /cours.

2023-12-27 15:00:00

1 Rue du Maréchal Joffre

Coutances 50200 Manche Normandie



Cooking classes for children/parents. Price : 55? per class. Clases de cocina para niños y padres. Precio: 55€ por clase. Kochkurse für Kinder/Eltern. Preis: 55? /Kurs.

