CONCERT – TRIP FOR LEON (FOLK ELECTRONICA) 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 16 février 2024, Phalsbourg.

Phalsbourg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

L’association « Un hublot dans la tête » présente TRIP FOR LEON / musique folk electronica ( Pyrénées-Orientales) à l’Espace culturel Le Cotylédon. Trip for Léon percute de ses Perpetual waves, déroule le fil de nos failles et s’infiltre, partout. Imaginez, les sœurs Casady (CocoRosie) et Philip K. Dick dînant à la même table que Portisheads, Ez3kiel et Alela Diane. Il y a de l’enchanteresse, et de ce binôme vers un ailleurs, infuse une folktronica qui caresse et dévisage, répare et libère. Prix libre au chapeau..

L’association « Un hublot dans la tête » présente TRIP FOR LEON / musique folk electronica ( Pyrénées-Orientales) à l’Espace culturel Le Cotylédon. Trip for Léon percute de ses Perpetual waves, déroule le fil de nos failles et s’infiltre, partout. Imaginez, les sœurs Casady (CocoRosie) et Philip K. Dick dînant à la même table que Portisheads, Ez3kiel et Alela Diane. Il y a de l’enchanteresse, et de ce binôme vers un ailleurs, infuse une folktronica qui caresse et dévisage, répare et libère. Prix libre au chapeau.Tout public

.

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12 par OT PAYS DE PHALSBOURG