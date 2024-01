CONCERT THIBAUT SIBELLA 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, vendredi 2 février 2024.

Phalsbourg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Thibaut Sibella (The Yokel) propose des compositions originales folk pleines de mélodies et d’émotions au travers desquelles il dépeint des histoires, des rencontres, des souvenirs. Une guitare, un harmonica, de la percu et une voix au service d’une musique inspirée par la folk bluegrass/indie et le rock des années 60 qui se veut pleine de bonnes vibrations.

Un sublime concert au rendez-vous, une énergie incroyable et une musique authentique!!!

Ouverture des portes à 20h, concert à 20h30. Prix libre chapeau pour l’artiste.Tout public

.

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-08 par OT PAYS DE PHALSBOURG