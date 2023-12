CONCERT – TRIO JEANLO (FOLK ACOUSTIQUE ) 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 20 janvier 2024, Phalsbourg.

Phalsbourg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Frères de scène depuis bon nombre d’années, les musiciens de Trio JeanLo entretiennent un lien vivant avec la musique traditionnelle : compositions personnelles, traditionnels réarrangés ou textes anciens chantés sur des mélodies originales. Ce trio du Grand Est sauvage a su se nourrir de ses aventures musicales, entre l’Europe et le Bénin, pour en imprégner sa musique : fougueuse, sensible, accueillante. Entremêlé d’instrumentaux, le concert laisse la part belle aux trois chants. La contrebasse, l’accordéon et la guitare s’échangent les mélodies avec une convivialité contagieuse. La danse est toujours là, présente en toile de fond. Le groove et le sourire deviennent vite inséparables. Au Coty, nous connaissons déjà Loïc, Jeff (Culs Trempés) et Olivier (62/82 Revival) qui nous ont déjà à maintes reprises fait passer des soirées magnifiques, pleines de sourires et d’énergie. Ce trio sera assurément le gage d’une soirée exceptionnelle. Venez nombreux, il ne faudra pas rater ça ! Prix libre, au chapeau..

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12 par OT PAYS DE PHALSBOURG