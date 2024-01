SPECTACLE – AUTOUR DU FEU 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, dimanche 14 janvier 2024.

Phalsbourg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14

La Compagnie « Chaque jour est une fête » vous propose son spectacle « Autour du Feu », avec Laura GUILMET et Hélène OSWALD

Comme nos ancêtres se réunissaient autrefois, Autour du feu est un spectacle rituel de clown et de musique complément improvisé, issu de l’alchimie de l’instant.

A vivre en famille, pour un moment de partage, de joie et d’émotions.

Ouvertures des portes à 15h30. Prix libre au chapeau pour les artistes.Tout public

0 EUR.

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



