CONCOURS DE BELOTE 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 26 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2023-12-26 15:00:00

fin : 2023-12-26

Le Coty vous propose de revenir au bon temps de la sobriété avec un simple concours de belote en ce lendemain de fête de Noël, et jour férié en Alsace-Moselle.

Petit concours de belote sans prétention au coin du poêle à bois, avec quelques petits lots pour les mieux classés, mais surtout une ambiance simple et conviviale. Concours en 4 partie (tirage au sort au début du concours). Nombre d’équipes limité à 16. Pré-inscriptions conseillées au 06 83 68 13 55 (Michel).

Inscriptions possible aussi bien en équipe ou qu’en solo. Ouverture des portes (et inscriptions sur place) à partir de 14h30, début 15h. Entrée libre, chapeau (prix libre) pour l’orga et les petits lots..

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12 par OT PAYS DE PHALSBOURG