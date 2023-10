MARCHÉ DES CRÉATEURS DU COTY 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 17 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

L’annuel marché des créateurs de l’espace Culturel Le Cotylédon revient cette année en parallèle de la Fête du Foie Gras, dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. Rencontrez des artisans-créateurs passionnés et profitez-en pour faire des cadeaux singuliers et personnalisés, trouver des créations artisanales locales pour les fêtes de fin d’année, avec une recherche de matériaux valorisant la nature. Des créateurs attendus et des surprises ! Vin chaud et évènement qui réchauffe les cœurs.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Le Cotylédon’s annual creators’ market returns this year to coincide with the Fête du Foie Gras, in the spirit of the festive season. Meet passionate artisans and designers, and take advantage of the opportunity to make unique, personalized gifts and find local handcrafted creations for the festive season, with a focus on materials that enhance nature. Expected designers and surprises! Mulled wine and a heart-warming event.

El mercado anual de diseñadores del centro cultural Le Cotylédon vuelve este año para coincidir con la Fête du Foie Gras, en el espíritu de la temporada festiva. Conozca a artesanos y diseñadores apasionados, y aproveche la ocasión para hacer regalos únicos y personalizados y encontrar creaciones locales hechas a mano para las fiestas, con materiales que valorizan el entorno natural. ¡Diseñadores esperados y sorpresas! Vino caliente y un evento reconfortante.

Der jährliche Markt der Kunsthandwerker im Kulturzentrum Le Cotylédon findet dieses Jahr parallel zum Leberpastetenfest statt und stimmt auf die Feiertage ein. Treffen Sie leidenschaftliche Kunsthandwerker und Kreative und nutzen Sie die Gelegenheit, einzigartige und personalisierte Geschenke zu machen und lokale handwerkliche Kreationen für die Feiertage zu finden, wobei die Suche nach Materialien, die die Natur aufwerten, im Vordergrund steht. Erwartete Designer und Überraschungen! Glühwein und Veranstaltungen, die die Herzen erwärmen.

