REGARDS CROISÉS, SPECTACLE CONCERT EN HOMMAGE À BRASSENS, BREL ET FÉRRÉ 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 16 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Regards croisés – Deux hommes dans un spectacle intimiste reprennent les mots, les propos de Brassens, Brel et Ferré… Christophe Roguin et Laurent Chièze revisitent le répertoire des trois géants, entrecoupé par des extraits de leur célèbre rencontre de janvier 1969. Leurs regards se croisent sur des thèmes éternels : les femmes, l’amour, le métier de chanteur, l’anarchie… Des chansons écrites pour l’éternité, accompagnées à la guitare, à la contrebasse, au banjo ou au ukulele. Un spectacle d’une heure, à partager en petit comité, un moment qui se veut rare… Ne passez pas à côté ! Entrée libre. Contribution libre au chapeau.. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:30:00

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Regards croisés – In an intimate show, two men take up the words and sayings of Brassens, Brel and Ferré? Christophe Roguin and Laurent Chièze revisit the repertoire of the three giants, interspersed with excerpts from their famous meeting in January 1969. Their views intersect on eternal themes: women, love, the singing profession, anarchy? Songs written for eternity, accompanied on guitar, double bass, banjo or ukulele. A one-hour show, to be shared in small groups, a rare moment? Don’t miss out! Admission free. Free contribution by hat.

Regards croisés – En un espectáculo íntimo, dos hombres retoman las palabras y los dichos de Brassens, Brel y Ferré? Christophe Roguin y Laurent Chièze revisitan el repertorio de los tres gigantes, intercalando extractos de su célebre encuentro de enero de 1969. Sus puntos de vista se cruzan sobre temas eternos: las mujeres, el amor, la profesión de cantante, la anarquía.. Canciones escritas para la eternidad, acompañadas de guitarra, contrabajo, banjo o ukelele. Un espectáculo de una hora, para compartir en pequeños grupos, un momento único? ¡No se lo pierda! Entrada gratuita. Contribución gratuita a la gorra.

Regards croisés – Zwei Männer in einer intimen Show greifen die Worte und Aussagen von Brassens, Brel und Ferré auf? Christophe Roguin und Laurent Chièze spielen das Repertoire der drei Giganten, unterbrochen von Auszügen aus ihrem berühmten Treffen im Januar 1969. Ihre Blicke kreuzen sich bei ewigen Themen: Frauen, Liebe, der Beruf des Sängers, Anarchie? Lieder, die für die Ewigkeit geschrieben wurden, begleitet von Gitarre, Kontrabass, Banjo oder Ukulele. Eine einstündige Vorstellung, die man im kleinen Kreis genießen kann, ein seltener Moment? Lassen Sie sich das nicht entgehen! Der Eintritt ist frei. Freier Beitrag mit Hut.

