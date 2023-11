RÉCITAL PIANO-VOIX 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 9 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Originaire d’Alsace, Paul Lienhard est le pianiste de la chorale Le Bon Tempérament. Il accompagne également à l’orgue lors des cultes à la paroisse de Hautepierre.

Originaire du Québec, Gabriel Boileau-Cloutier se forme au chant lyrique et à l’art de la mélodie à l’université de Montréal sous la direction de la soprano Rosemarie Landry, du baryton John Fanning et du ténor Richard Margison. Évoluant en tant que soliste et choriste, on a pu l’entendre récemment dans les chœurs de l’opéra National du Rhin dans West Side Story et à l’opéra National de Lyon dans Tannhäuser. Il s’est produit cette année comme soliste avec divers ensembles régionaux.

Les deux musiciens offriront au public du Cotylédon un récital de mélodies allemandes, françaises, italiennes et québécoises, présentées dans leur contexte.

Pour une écoute optimale, les portes et le bar fermeront le temps de la représentation.

Durée : 1h15. Prix libre au chapeau.. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . .

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



A native of Alsace, Paul Lienhard is pianist with the Le Bon Tempérament choir. He also accompanies the organ at worship services in the Hautepierre parish.

A native of Quebec, Gabriel Boileau-Cloutier trained in opera singing and the art of melody at the Université de Montréal under soprano Rosemarie Landry, baritone John Fanning and tenor Richard Margison. Evolving as a soloist and chorister, he was recently heard in the chorus of the Opéra National du Rhin in West Side Story and at the Opéra National de Lyon in Tannhäuser. This year, he has appeared as soloist with various regional ensembles.

The two musicians will offer Cotylédon audiences a recital of German, French, Italian and Québécois melodies, presented in their proper context.

For optimal listening, the doors and bar will be closed for the duration of the performance.

Duration: 1h15. Free ticket price.

Originario de Alsacia, Paul Lienhard es pianista del coro Le Bon Tempérament. También toca el órgano en los cultos de la parroquia de Hautepierre.

Nacido en Quebec, Gabriel Boileau-Cloutier estudió canto lírico y el arte de la melodía en la Universidad de Montreal con la soprano Rosemarie Landry, el barítono John Fanning y el tenor Richard Margison. Actuando como solista y corista, recientemente se le ha podido escuchar en el coro de la Opéra National du Rhin en West Side Story y en la Opéra National de Lyon en Tannhäuser. Este año ha actuado como solista con varios conjuntos regionales.

Los dos músicos ofrecerán al público de Cotylédon un recital de melodías alemanas, francesas, italianas y quebequesas, presentadas en su justo contexto.

Para una escucha óptima, las puertas y el bar permanecerán cerrados durante la actuación.

Duración: 1 hora y 15 minutos. Entrada gratuita.

Der aus dem Elsass stammende Paul Lienhard ist der Pianist des Chors Le Bon Tempérament. Er begleitet auch die Gottesdienste in der Gemeinde Hautepierre an der Orgel.

Gabriel Boileau-Cloutier stammt aus Quebec und wurde an der Universität von Montreal unter der Leitung der Sopranistin Rosemarie Landry, des Baritons John Fanning und des Tenors Richard Margison in Operngesang und Melodiekunst ausgebildet. Als Solist und Chorsänger war er zuletzt in den Chören der Rheinischen Staatsoper in West Side Story und an der Opéra National de Lyon in Tannhäuser zu hören. In diesem Jahr trat er als Solist mit verschiedenen regionalen Ensembles auf.

Die beiden Musiker werden dem Publikum im Cotylédon einen Liederabend mit deutschen, französischen, italienischen und québecischen Melodien bieten, die in ihrem Kontext präsentiert werden.

Um ein optimales Hörerlebnis zu gewährleisten, werden die Türen und die Bar für die Dauer der Aufführung geschlossen.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten. Freier Preis mit Hut.

