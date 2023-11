BAR À SOUPE 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 8 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Les ateliers permaculture et poterie de Phalsbourg Loisirs ainsi que le Cotylédon s’associent pour cette soirée ! Venez goûter les bonnes soupes préparées par l’atelier permaculture, avec le fruit de leur récolte d’automne, dans des jolis bols que les artistes de l’atelier poterie auront réalisés. À votre arrivée, vous payez votre bol, que vous pourrez remplir à volonté au cours de la soirée.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . .

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



The permaculture and pottery workshops of Phalsbourg Loisirs and Cotylédon are joining forces for this evening! Come and taste the delicious soups prepared by the permaculture workshop, with the fruit of their autumn harvest, in pretty bowls made by the artists of the pottery workshop. When you arrive, you pay for your bowl, which you can refill at will throughout the evening.

Los talleres de permacultura y alfarería de Phalsbourg Loisirs y Cotylédon se unen para esta velada Venga a degustar las deliciosas sopas preparadas por el taller de permacultura, con los frutos de su cosecha de otoño, en bonitos cuencos realizados por los artistas del taller de alfarería. Cuando llegues, pagarás por tu cuenco, que podrás rellenar tantas veces como quieras a lo largo de la velada.

Die Permakultur- und Töpferei-Workshops von Phalsbourg Loisirs sowie das Cotylédon haben sich für diesen Abend zusammengeschlossen! Probieren Sie die leckeren Suppen, die der Permakultur-Workshop mit den Früchten seiner Herbsternte zubereitet hat, in hübschen Schalen, die von den Künstlern des Töpferei-Workshops hergestellt wurden. Bei Ihrer Ankunft bezahlen Sie Ihre Schüssel, die Sie im Laufe des Abends immer wieder auffüllen können.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT PAYS DE PHALSBOURG