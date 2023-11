SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC LAURENT RIVELAYGUE 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 1 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Laurent Rivelaygue vient nous présenter son dernier roman « Il faut toujours envisager la débâcle » : À la suite de son licenciement, un journaliste décide d’écrire un livre sur le Grêlé, ce tueur et violeur de jeunes filles, à Paris, dans les années 1980-1990. Il lit tout ce qu’il peut trouver, correspond avec d’autres internautes sur un forum de discussion et se lance finalement dans une course effrénée pour découvrir l’identité du meurtrier. Laurent Rivelaygue est également scénariste des albums jeunesse Qui Quoi, dont une sortie à l’écran est prévue cet automne. Signatures le matin, de 10h à 12h à la librairie. Entretien, lectures et moment convivial avec l’auteur au Cotylédon le soir. Gratuit. Une rencontre organisée par l’Arbre à Papillons, Le Cotylédon et la Cie En Musique !. Tout public

Vendredi 2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-01 12:00:00. 0 EUR.

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Laurent Rivelaygue comes to present his latest novel « Il faut toujours envisager la débâcle »: Following his dismissal, a journalist decides to write a book about Le Grêlé, the killer and rapist of young girls in Paris in the 1980s-1990s. He reads everything he can find, corresponds with other Internet users on a discussion forum and finally embarks on a frantic race to discover the identity of the murderer. Laurent Rivelaygue is also the scriptwriter of the children’s books Qui Quoi, scheduled for release this autumn. Signings in the morning, from 10am to 12pm at the bookshop. Interviews, readings and socializing with the author at Cotylédon in the evening. Free admission. Organized by l’Arbre à Papillons, Le Cotylédon and Cie En Musique !

Laurent Rivelaygue presentará su última novela, « Il faut toujours envisager la débâcle »: tras ser despedido, un periodista decide escribir un libro sobre Le Grêlé, asesino y violador de jovencitas en el París de los años ochenta y noventa. Lee todo lo que encuentra, mantiene correspondencia con otros internautas en un foro de debate y finalmente se embarca en una carrera frenética para descubrir la identidad del asesino. Laurent Rivelaygue es también el guionista de los libros infantiles Qui Quoi, que se estrenarán en la gran pantalla este otoño. Firmas por la mañana, de 10:00 a 12:00 en la librería. Por la tarde, entrevistas, lecturas y tertulia con el autor en Cotylédon. Entrada gratuita. ¡Organizado por l’Arbre à Papillons, Le Cotylédon y Cie En Musique !

Laurent Rivelaygue stellt seinen neuesten Roman « Il faut toujours envisager la débâcle » vor: Nach seiner Entlassung beschließt ein Journalist, ein Buch über den Grêlé zu schreiben, den Mörder und Vergewaltiger junger Mädchen in Paris in den 1980er und 1990er Jahren. Er liest alles, was er finden kann, korrespondiert mit anderen Internetnutzern in einem Diskussionsforum und beginnt schließlich ein rasantes Rennen, um die Identität des Mörders aufzudecken. Laurent Rivelaygue ist auch Drehbuchautor der Jugendbücher Qui Quoi, die im Herbst auf die Leinwand kommen sollen. Signaturen am Vormittag von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Buchhandlung. Gespräch, Lesungen und geselliges Beisammensein mit dem Autor im Cotylédon am Abend. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Begegnung, die von l’Arbre à Papillons, Le Cotylédon und der Cie En Musique organisiert wird!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG