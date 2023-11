APRÈS-MIDI JEUX AU COTYLÉDON (AVEC LA COMPAGNIE DES JOUEURS) 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 26 novembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

« La Compagnie des Joueurs » sera présente au Cotylédon pour vous présenter une sélection de leurs meilleurs jeux pour petits et grands. Vous pourrez bien entendu apporter vos propres jeux si vous le souhaitez. Moment convivial en famille garanti ! Ouverture des portes à 14h, venez quand vous voulez. Possibilité de goûter partagé pour les enfants. Prix libre au chapeau pour les intervenants.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 14:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



« La Compagnie des Joueurs » will be at Cotylédon to present a selection of their best games for young and old. Of course, you’re welcome to bring your own games. Family fun guaranteed! Doors open at 2pm, so come when you like. Snacks available for children. Free hat prices for speakers.

« La Compagnie des Joueurs » estará en Cotylédon para presentar una selección de sus mejores juegos para grandes y pequeños. Por supuesto, si lo desea, puede traer sus propios juegos. Diversión familiar garantizada Las puertas se abren a las 14:00, así que venga cuando quiera. Habrá una merienda compartida para los niños. Sombreros gratis para los ponentes.

« La Compagnie des Joueurs » wird im Cotylédon vertreten sein und Ihnen eine Auswahl ihrer besten Spiele für Groß und Klein präsentieren. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch Ihre eigenen Spiele mitbringen. Ein geselliger Moment mit der Familie ist garantiert! Türöffnung um 14 Uhr, kommen Sie, wann Sie wollen. Möglichkeit eines gemeinsamen Snacks für die Kinder. Freier Hutpreis für die Redner.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT PAYS DE PHALSBOURG