SAMEDI DE JOUER 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 11 novembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Phalsbourg Loisirs accompagnés par Yann et Magali, bénévoles féru-es de jeux de société, profitez d’un moment en famille, entre ami-es ou même en solo, autour d’un jeu d’ambiance, de stratégie ou de rapidité.. Tout public

Samedi 2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 18:00:00. 0 EUR.

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Phalsbourg Loisirs accompanied by Yann and Magali, volunteer board game enthusiasts, enjoy a moment with family, friends or even solo, around a game of atmosphere, strategy or speed.

Phalsbourg Loisirs, acompañados por Yann y Magali, voluntarios apasionados por los juegos de mesa, disfrutan de un rato en familia, con amigos o incluso en solitario, jugando a un juego atmosférico, de estrategia o de velocidad.

Phalsbourg Loisirs Begleitet von Yann und Magali, freiwilligen Helfern, die sich für Gesellschaftsspiele begeistern, können Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder auch allein ein Spiel spielen, das Ihnen Spaß macht oder bei dem es um Strategie oder Schnelligkeit geht.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG