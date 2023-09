CONCERT – WHAT’S BEHIND (CHANT, GUITARE) 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg, 7 octobre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

What’s behind est un duo composé d’Élodie Brochier (chant) et de Johannes Schmitz (guitare). Et si What’s Behind était à la fois une farandole et une ronde, une traversée et un retour dans le temps ? C’est à un périple poétique sur le dos d’un vaillant cheval musical que nous vous convions, puisque c’est en chemin que sont nées les chansons ambulantes qui constituent le répertoire de notre duo… Prix libre, au chapeau.. Tout public

Samedi 2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . 0 EUR.

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



What’s Behind is a duo made up of Élodie Brochier (vocals) and Johannes Schmitz (guitar). What if What’s Behind were both a farandole and a ronde, a crossing and a return in time? We invite you to join us on a poetic journey on the back of a valiant musical horse, since it was on the way that the travelling songs that make up our duo’s repertoire were born… Free, by the hat.

What’s Behind es un dúo formado por Élodie Brochier (voz) y Johannes Schmitz (guitarra). ¿Y si What’s Behind fuera a la vez una farandole y una ronde, un viaje a través del tiempo y de vuelta? Le invitamos a un viaje poético a lomos de un valiente caballo musical, ya que fue en el camino donde nacieron las canciones viajeras que componen el repertorio de nuestro dúo… Gratis, por el sombrero.

What’s behind ist ein Duo, das aus Élodie Brochier (Gesang) und Johannes Schmitz (Gitarre) besteht. Was wäre, wenn What’s Behind gleichzeitig eine Farandole und ein Reigen, eine Reise durch die Zeit und eine Rückkehr in die Zeit wäre? Wir laden Sie zu einer poetischen Reise auf dem Rücken eines tapferen musikalischen Pferdes ein, da die Wanderlieder, die das Repertoire unseres Duos ausmachen, auf dem Weg dorthin entstanden sind… Freier Preis, Hutpreis.

Mise à jour le 2023-09-01 par OT PAYS DE PHALSBOURG