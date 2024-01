Festival des peintres 2024 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec, samedi 20 juillet 2024.

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-21

Ce sont deux jours de rencontres avec une quinzaine d’artistes qui présentent leurs créations. Le lieu, l’organisation et la conception des stands ont pour but de créer une grande proximité entre le public et les artistes.

1 Rue du Maréchal Foch

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec