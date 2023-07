Salon estival art du pastel en Normandie 1, rue du Marché Bayeux, 22 août 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

L’association Art du Pastel en Normandie, qui réunit des artistes passionnés du Pastel, expose en Normandie depuis plusieurs années. Vous trouverez leurs coordonnées dans les catalogues qui seront à votre disposition sur place si vous souhaitez découvrir davantage leurs réalisations artistiques et prendre contact avec eux.

Michèle Le Tiec, membre de la Société des Pastellistes de France, artiste figurative et expressionniste, aime porter haut la couleur et la faire résonner.

Elle pratique le Pastel depuis 20 ans et a d’emblée été séduite par la spontanéité du geste qu’offre cette technique. Ses sujets de prédilection sont souvent la nature, profondément inscrite dans son ADN. Elle est invitée dans de nombreux salons de renommée internationale: Giverny, Fougères, Côte d’Opale, St Aulaye, Pastel en Yvelines parmi d’autres..

Vendredi 2023-08-22 10:00:00 fin : 2023-08-26 18:00:00. .

1, rue du Marché Espace Saint Patrice

Bayeux 14400 Calvados Normandie



The association Art du Pastel en Normandie, which brings together artists with a passion for pastel, has been exhibiting in Normandy for several years. You’ll find their contact details in the catalogs available on site if you’d like to find out more about their artistic achievements and get in touch with them.

Michèle Le Tiec, a member of the Société des Pastellistes de France, is a figurative and expressionist artist who loves to make color shine and resonate.

She has been practicing Pastel for 20 years and was immediately seduced by the spontaneity of gesture offered by this technique. Her favorite subjects are often nature, deeply rooted in her DNA. She has been invited to many internationally renowned exhibitions: Giverny, Fougères, Côte d’Opale, St Aulaye, Pastel en Yvelines among others.

La asociación Art du Pastel en Normandie, que reúne a artistas apasionados por el pastel, expone en Normandía desde hace varios años. Encontrará sus datos de contacto en los catálogos disponibles in situ si desea conocer mejor sus obras y ponerse en contacto con ellos.

Michèle Le Tiec, miembro de la Société des Pastellistes de France, es una artista figurativa y expresionista a la que le encanta utilizar el color y hacerlo resonar.

Practica el pastel desde hace 20 años y enseguida se sintió seducida por la espontaneidad gestual que ofrece esta técnica. Sus temas favoritos suelen ser la naturaleza, que está profundamente arraigada en su ADN. Ha sido invitada a numerosas exposiciones de renombre internacional, como Giverny, Fougères, Côte d’Opale, St Aulaye y Pastel en Yvelines.

Die Vereinigung Art du Pastel en Normandie, die Künstler mit einer Leidenschaft für Pastellkreide vereint, stellt seit mehreren Jahren in der Normandie aus. Ihre Kontaktdaten finden Sie in den Katalogen, die Ihnen vor Ort zur Verfügung stehen, wenn Sie mehr über ihre künstlerischen Leistungen erfahren und mit ihnen Kontakt aufnehmen möchten.

Michèle Le Tiec, Mitglied der Société des Pastellistes de France, ist eine figurative und expressionistische Künstlerin, die es liebt, die Farbe hochzuhalten und sie zum Klingen zu bringen.

Sie malt seit 20 Jahren Pastelle und war von Anfang an von der Spontaneität der Geste, die diese Technik bietet, begeistert. Ihre bevorzugten Themen sind oft die Natur, die tief in ihrer DNA verankert ist. Sie wird zu zahlreichen international renommierten Ausstellungen eingeladen: Giverny, Fougères, Côte d’Opale, St Aulaye, Pastel en Yvelines und andere.

