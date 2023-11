Marché de Noël 1 Rue du Marchais La Vernelle, 10 décembre 2023, La Vernelle.

La Vernelle,Indre

Marché de Noël, organisé par le comité des fêtes de La Vernelle.. Familles

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

1 Rue du Marchais

La Vernelle 36600 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market, organized by the festival committee of La Vernelle.

Mercado de Navidad, organizado por el comité de fiestas de La Vernelle.

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Festkomitee von La Vernelle.

Mise à jour le 2023-11-16 par BERRY