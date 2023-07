La Water Family à Nodris 1 Rue du Maquis Vertheuil, 4 août 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

Dans le cadre d’une démarche de sensibilisation à l’eau, le Domaine de Nodris vous propose des activités ludiques à faire et tester en famille : un vélo à smoothies, un espace « nature » à la découverte du littoral et des terres de Gironde au travers de jeux et du bar à voyages de Gironde-Tourisme, un coin détente avec des transats, un photobooth et la présence d’artisans locaux partenaires de la chambre des métiers et de l’artisanat.

De nombreux lors seront à gagner..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 19:00:00. EUR.

1 Rue du Maquis

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of a program to raise awareness of the importance of water, Domaine de Nodris is offering a range of fun activities for families to try out: a smoothie bike, a « nature » area to discover the Gironde coastline and land through games and the Gironde-Tourisme travel bar, a relaxation area with deckchairs, a photobooth and the presence of local craftsmen partnered with the Chamber of Trades and Crafts.

Many prizes will be up for grabs.

En el marco de una iniciativa de sensibilización sobre la importancia del agua, el Domaine de Nodris propone actividades lúdicas para toda la familia: una bicicleta batidora, un espacio « naturaleza » para descubrir el litoral y la tierra de Gironda a través de juegos y del bar de viajes Gironde-Tourisme, una zona de relajación con tumbonas, un photobooth y la presencia de artesanos locales socios de la Cámara de Oficios.

Se sortearán numerosos premios.

Im Rahmen der Sensibilisierung für das Thema Wasser bietet Ihnen die Domaine de Nodris spielerische Aktivitäten, die Sie mit Ihrer Familie ausprobieren können: ein Smoothie-Fahrrad, einen Naturbereich, in dem Sie die Küste und das Land der Gironde mithilfe von Spielen und der Reisebar von Gironde-Tourisme entdecken können, eine Entspannungsecke mit Liegestühlen, eine Fotobox und die Anwesenheit von lokalen Handwerkern, die mit der Handwerkskammer zusammenarbeiten.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Médoc-Vignoble