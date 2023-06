Dans le cadre de Un dimanche à Nodris : Lab’Horizon, balade théâtralisée 1 Rue du Maquis Vertheuil, 2 juillet 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

« La quarantaine passée, Riton décide de monter l’Everest. Cette ascension n’est ni une crise ni une lubie. C’est simplement l’occasion pour lui de faire un point, de

se retourner sur son passé et de renouer avec celle qui a bousculé sa vie : Marguerite ».

Ce spectacle hors-les-murs en pleine nature, est une balade théâtralisée avec différents publics. A l’issue de ces balades, un temps d’échange sera prévu autour d’un café et d’un goûter afin de recueillir les retours et ressentis du public.

Ces marches, d’environ une heure, seront des boucles au départ du Domaine de Nodris à Vertheuil et tout public.

Cet évènement vous est proposé en co-production avec la CDC Médoc Coeur de Presqu’île, par la Cie 24.92.

Sur réservation..

1 Rue du Maquis Domaine départemental de Nodris

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« In his forties, Riton decides to climb Everest. This ascent is neither a crisis nor a whim. It is simply an opportunity for him to take stock, to look back on his past and to

it is simply an opportunity for him to take stock, to look back on his past and to reconnect with the one who has shaken up his life: Marguerite.

This show outside the walls in the middle of nature, is a theatrical walk with different audiences. At the end of these walks, a time of exchange will be planned around a coffee and a snack in order to collect the returns and feelings of the public.

These walks, of about one hour, will be loops starting from the Domaine de Nodris in Vertheuil and all public.

This event is proposed in co-production with the CDC Médoc Coeur de Presqu’île, by the Cie 24.92.

On reservation.

« A los cuarenta años, Riton decide escalar el Everest. Este ascenso no es ni una crisis ni un capricho. Es simplemente una oportunidad para que haga balance, eche la vista atrás a su pasado y

es simplemente una oportunidad para él de hacer balance, echar la vista atrás y reencontrarse con la mujer que puso su vida patas arriba: Marguerite ».

Este espectáculo, extramuros y en plena naturaleza, es un paseo teatral con diferentes públicos. Al final de estos paseos, se programará un momento de intercambio en torno a un café y un tentempié para recoger las reacciones y sensaciones del público.

Estos paseos, de aproximadamente una hora de duración, serán bucles que partirán del Domaine de Nodris, en Vertheuil, y estarán abiertos al público.

Este evento se ofrece en coproducción con el CDC Médoc Coeur de Presqu’île, por la Cie 24.92.

En reserva.

« Riton ist über 40 und beschließt, den Mount Everest zu besteigen. Die Besteigung des Berges ist weder eine Krise noch eine Laune. Es ist einfach nur eine Gelegenheit für ihn, Bilanz zu ziehen, sich zu erinnern und sich zu erinnern

auf seine Vergangenheit zurückzublicken und sich wieder mit der Frau zu treffen, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat: Marguerite ».

Diese Aufführung inmitten der Natur ist ein theatralischer Spaziergang mit verschiedenen Zielgruppen. Am Ende dieser Wanderungen ist ein Austausch bei einem Kaffee und einem Snack vorgesehen, um die Rückmeldungen und Empfindungen des Publikums zu sammeln.

Die Spaziergänge dauern etwa eine Stunde und sind Rundgänge, die von der Domaine de Nodris in Vertheuil ausgehen und für jedermann zugänglich sind.

Diese Veranstaltung wird Ihnen in Koproduktion mit der CDC Médoc Coeur de Presqu’île von der Cie 24.92 angeboten.

Mit Reservierung.

