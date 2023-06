Vibre Festival : Quatuor Voce/ Miksi & Pygmalion 1 Rue du Maquis Vertheuil, 11 juin 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

Au programme de cet après-midi musical :

– à 15h, concert Quatuor Voce

– à 16h, dégustation de produits locaux

– à 17h30 concert Miksi & Pygmalion.

Le dernier disque du Quatuor Voce a été couronné d’un Diapason d’Or. Ils interpréteront des oeuvres de Ravel et de Schulhoff.

Pour ce double concert de clôture , retrouvez également Miksi, rencontre de deux musiciens Bordelais et trois instrumentistes réfugiés originaires d’Albanie, du Kurdistan Iranien et de Syrie.

Pour ce concert spécial, deux gambistes de l’ensemble baroque Pygmalion se joignent également à eux.

Sur réservation..

1 Rue du Maquis Domaine de Nodris

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The program for this musical afternoon includes

– at 3pm, Quatuor Voce concert

– at 4pm, tasting of local products

– at 5.30pm, Miksi & Pygmalion concert.

Quatuor Voce’s latest CD won a Diapason d’Or. They will perform works by Ravel and Schulhoff.

The closing double concert also features Miksi, an encounter between two musicians from Bordeaux and three refugee instrumentalists from Albania, Iranian Kurdistan and Syria.

For this special concert, they will be joined by two gambists from the Pygmalion baroque ensemble.

Reservations required.

El programa de esta tarde musical incluye

– a las 15:00 h, concierto del Quatuor Voce

– a las 16:00 h, degustación de productos locales

– a las 17.30 h, concierto de Miksi & Pygmalion.

El último álbum del Quatuor Voce ha sido galardonado con un Diapason d’Or. Interpretarán obras de Ravel y Schulhoff.

Este doble concierto de clausura también contará con Miksi, un encuentro entre dos músicos de Burdeos y tres instrumentistas refugiados de Albania, Kurdistán iraní y Siria.

A ellos se unirán para este concierto especial dos gambistas del conjunto barroco Pygmalion.

Reserva obligatoria.

Das Programm dieses musikalischen Nachmittags :

– um 15 Uhr, Konzert Quatuor Voce

– um 16 Uhr Verkostung von lokalen Produkten

– um 17:30 Uhr Konzert Miksi & Pygmalion.

Die letzte CD des Quatuor Voce wurde mit einem Diapason d’Or ausgezeichnet. Sie werden Werke von Ravel und Schulhoff interpretieren.

In diesem abschließenden Doppelkonzert treffen zwei Musiker aus Bordeaux auf drei Instrumentalisten, die aus Albanien, Kurdistan-Iran und Syrien geflohen sind.

Für dieses Sonderkonzert kommen auch zwei Gambisten des Barockensembles Pygmalion hinzu.

Nur mit Reservierung.

