Journées Européennes du Patrimoine – Manoir et jardins de la Boisnerie 1 rue du Manoir Sainte-Honorine-la-Chardonne, 16 septembre 2023, Sainte-Honorine-la-Chardonne.

Sainte-Honorine-la-Chardonne,Orne

Le jardin du Manoir de la Boisnerie en Suisse Normande est un jardin de 4000m2 imaginé par les propriétaires autour d’un manoir du XVIeme siècle en restauration, qui décline tous les aspects de l’art du jardin au temps de la Renaissance.

Visites guidées en continue.

Chiens en laisse acceptés.

Gratuit pour les -18 ans et personnes en fauteuil roulant..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

1 rue du Manoir Manoir et jardins de la Boisnerie

Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie



The garden at Manoir de la Boisnerie in Suisse Normande is a 4,000m2 garden designed by the owners around a restored 16th-century manor house, which illustrates all aspects of Renaissance gardening.

Continuous guided tours.

Leashed dogs welcome.

Free admission for under-18s and wheelchair users.

El jardín del Manoir de la Boisnerie, en Suisse Normande, es un jardín de 4.000 m2 diseñado por los propietarios en torno a una casa solariega del siglo XVI, actualmente en restauración, que ilustra todos los aspectos del arte de la jardinería en la época del Renacimiento.

Visitas guiadas continuas.

Se admiten perros con correa.

Entrada gratuita para menores de 18 años y personas en silla de ruedas.

Der Garten des Manoir de la Boisnerie in der Normannischen Schweiz ist ein 4000 m2 großer Garten, der von den Eigentümern um ein restauriertes Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert herum angelegt wurde und alle Aspekte der Gartenkunst der Renaissance widerspiegelt.

Führungen finden ständig statt.

Hunde an der Leine sind erlaubt.

Kostenlos für Personen unter 18 Jahren und Rollstuhlfahrer.

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité