FÊTE DE NOËL 1 rue du lotissement Lemberg, 23 décembre 2023, Lemberg.

Lemberg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-23 11:00:00

fin : 2023-12-23

Fidèle à une tradition, instaurée depuis maintenant quelques années, les membres du canal historique du Foyer Pour Tous – Domino, invitent le public à une dégustation de mets de circonstance, knacks, filets de truites fumées locales, pain d’épices faits maisons, Bredele… Le tout accompagné par des breuvages adéquats, bière de Noël, vin chaud. La nouveauté cette année sera la dégustation, en première mondiale, de l’hypra locale « Castagne », bière de châtaigne, qui cogne comme une teigne. En présence de son brasseur au grand cœur !

Côté musicale, outre les traditionnelles chansons de Noël, en langues régionales, ré-arrangées par des musiciens eux aussi locaux, un hommage tout particulier sera rendu à Shane MacGowan, chanteur des Pogues décédé le 30 novembre dernier, au travers de sa magnifique chanson de Noël « Fairytale of New York ».

Cet événement clôturera les festivités liées au 10ème anniversaire de la réouverture du Domino ce samedi 23 décembre à partir de 11h et jusqu’à épuisement..

0 EUR.

1 rue du lotissement

Lemberg 57620 Moselle Grand Est



